МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу на 7,7 миллиарда рублей для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, сообщает пресс-служба кабмина. Российский бизнес запросит новые меры господдержки у правительства

"Правительство продолжит оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа "ФОТ 3.0", на которую будет направлено порядка 7,7 миллиарда рублей. Постановление об условиях самой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что "ФОТ 3.0" придёт на смену предыдущей льготной программе "ФОТ 2.0", действие которой закачивается 1 апреля. В течение прошедших девяти месяцев она помогала бизнесу сохранять рабочие места, став одной из самых востребованных мер поддержки малых и средних предпринимателей, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, отмечает кабмин.

В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице ВЭБа, что расширит доступ компаний к кредитованию. Деньги, выделенные правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заёмщиков за первое полугодие. Минцифры расширит доступ к кредитам на цифровизацию бизнеса

В частности, государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от фактически сформированной задолженности. Банки будут подсчитывать её и направлять запрос в Минэкономразвития на выделение соответствующей суммы.

Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей, в их числе — гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма — 500 миллионов рублей. Главное условие: заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Запуск новой программы Мишустин анонсировал 24 февраля в ходе встречи с членами Совета Федерации. Уже на следующий день на заседании правительства было одобрено решение о выделении на это средств из резервного фонда. По словам премьера, потенциально помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора миллиона человек.