МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. После того как создана вакцина, предназначенная для предотвращения заражения коронавирусом, сейчас перед научными организациями и фармацевтическими компаниями стоит задача создать препарат для лечения COVID-19. и успехи в этом направлении есть, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. Эксперт Минздрава указал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

"Кроме вакцин, которых уже много, продолжается разработка лекарств для лечения коронавирусной инфекции и ее последствий. Эти разработки ведутся уже целый год огромным количеством фармацевтических компаний и научно-исследовательских институтов, и успехи налицо", — подчеркнул он.

По словам Дурманова, протоколы лечения коронавирусной инфекции уже отработаны, и врачи точно знают, на что надо обращать внимание и как лечить разные группы пациентов.

"Главная цель – это найти антивирусный препарат прямого действия, то есть тот препарат, который действует собственно на коронавирус", – подчеркнул эксперт.

В качестве примера препаратов прямого действия Дурманов привел лекарства против ВИЧ и гепатита C. На их разработку ушли многие годы, однако благодаря новым технологиям средство против COVID-19 могут создать значительно быстрее, считает он.

"В мире антивирусных препаратов прямого действия маловато. Можно вспомнить ВИЧ, с которым справляются, можно вспомнить гепатит C, который можно полностью излечить, и все", — сказал он.

По словам врача, разработка любых препаратов – мероприятие дорогостоящее, которое обходится в миллиарды долларов и требует проведения огромного количества испытаний. "Но сейчас ситуация изменилась. Появились технологии на основе искусственного интеллекта, появились технологии, которые позволяют пропускать большое количество доклинических испытаний, имитируют их в компьютерных программах. Сейчас хорошие и эффективные препараты могут появиться в любой стране. Прорыв может быть", – уверен Дурманов.

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