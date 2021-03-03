2021-03-03T03:37:11+03:00
2021-03-03T03:37:11+03:00
2021-03-03T03:37:11+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210303/833148892.html
Инфекционист дал прогноз по снятию коронавирусных ограничений в России
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Многие коронавирусные ограничения в России можно будет отменять уже в апреле-мае, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский... ПРАЙМ, 03.03.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83283/82/832838265.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83283/82/832838265.jpg
https://1prime.ru/images/83283/82/832838264.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83283/82/832838264.jpg
https://1prime.ru/images/83283/82/832838252.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83283/82/832838252.jpg
https://1prime.ru/society/20210303/833148811.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Многие коронавирусные ограничения в России можно будет отменять уже в апреле-мае, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Если мы будем брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась. Поэтому с определенной долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты", — сказал Вознесенский РИА Новости.
Читайте также:
ВОЗ заявила о признаках роста заболеваемости COVID в Европе