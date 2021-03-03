МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Многие коронавирусные ограничения в России можно будет отменять уже в апреле-мае, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Эксперт Минздрава указал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

"Если мы будем брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась. Поэтому с определенной долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты", — сказал Вознесенский РИА Новости.

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