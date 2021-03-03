ТОКИО, 3 мар — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW попал в поле зрения Комиссии по справедливой торговле Японии с подозрением в том, что компания завышала нормы продаж и вынуждала свои японские автосалоны самим покупать непроданные автомобили, сообщило в среду агентство Киодо.

Утверждается, что в течение шести лет дилеры BMW в Японии были вынуждены продавать со скидкой перерегистрированные на них автомобили под видом подержанных, из-за чего терпели большие убытки. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

По данным агентства, во избежание проблем японское подразделение BMW представило в Комиссию по справедливой торговле план по улучшению ситуации и отказалась от прежних норм продаж. Если план будет одобрен регулятором, компания сможет избежать обвинений в нарушении законов и не будет подвергнута штрафам.