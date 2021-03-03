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В Японии заподозрили BMW в завышении норм продаж автомобилей
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Немецкий автоконцерн BMW попал в поле зрения Комиссии по справедливой торговле Японии с подозрением в том, что компания завышала нормы продаж и вынуждала свои японские автосалоны... ПРАЙМ, 03.03.2021
япония, авто, bmw, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 3 мар — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW попал в поле зрения Комиссии по справедливой торговле Японии с подозрением в том, что компания завышала нормы продаж и вынуждала свои японские автосалоны самим покупать непроданные автомобили, сообщило в среду агентство Киодо.
Утверждается, что в течение шести лет дилеры BMW в Японии были вынуждены продавать со скидкой перерегистрированные на них автомобили под видом подержанных, из-за чего терпели большие убытки.
По данным агентства, во избежание проблем японское подразделение BMW представило в Комиссию по справедливой торговле план по улучшению ситуации и отказалась от прежних норм продаж. Если план будет одобрен регулятором, компания сможет избежать обвинений в нарушении законов и не будет подвергнута штрафам.