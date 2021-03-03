МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Продажи туров по России в рамках раннего бронирования в 2021 году в среднем на 30% превышают аналогичные показатели "доковидного" 2019 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Эксперты ожидают появления "ковидного" туризма в 2021 году

"Акции раннего бронирования в этом году показывают очень красивую картину. Летний отдых в России бронируется в объемах, превышающих прошлогодние показатели, и даже превышающих показатели 2019 года. У разных туроператоров по-разному, у кого-то превышает на 50%, у кого-то на 10%. В среднем по рынку мы видим, что объем продаж по акциям раннего бронирования выше на 30%, чем в 2019 году", — сказала она на пресс-конференции.

Ломидзе объяснила такой прогресс тем, что доступных для россиян зарубежных направлений пока мало, и люди боятся оказаться в ситуации прошлого лета, когда номера в лучших и комфортных отелях юга России были распроданы.

Представитель АТОР также обратила внимание, что пока цены на отдых в среднем ниже летних на 25%. "Однако все прекрасно понимают, что летом цены вырастут более чем на 25%, потому что все равно остается некая часть людей, которые откладывают на последний момент бронирование по разным обстоятельствам", — прокомментировала спикер.

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