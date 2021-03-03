МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Полюс" приобретает у "Росгеологии" доли по 74,99% в двух проектных компаниях, говорится в сообщении золотодобывающей компании.

Сумма сделок составила 200 миллионов рублей или около 2,7 миллиона долларов. В рамках указанных сделок "Полюс" также получил колл-опционы на выкуп оставшихся долей "Росгеологии" в проектных компаниях. Выкуп может произойти по результатам геологического изучения на соответствующих участках недр после постановки запасов на государственный баланс. "Полюс" снизил добычу золота на 3% в 2020 году

Компании владеют лицензиями на проведение геологического изучения (включая поиск и оценку месторождений полезных ископаемых) в пределах Марокского рудного поля и Петропавловской площади, которые соответственно расположены в Северо-Енисейском и Мотыгинском районах Красноярского края.

Перспективные участки расположены в районах с развитой энергетической и дорожной инфраструктурой. Петропавловская лицензионная площадь составляет 13 квадратных километров и расположена на расстоянии около 170 километров от золоторудного месторождения Олимпиада. Площадь лицензий на Марокское рудное поле составляет 15 квадратных километров, расстояние до Олимпиады – порядка 70 километров.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. "Полюс" в 2020 году снизил добычу золота на 3%, до 2,766 миллиона унций.

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