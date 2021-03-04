МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Отказ от использования мусоропровода в жилом многоквартирном доме позволит собственнику сэкономить в среднем порядка 1 тысячи рублей в год, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Раскрыта сумма долга россиян за услуги ЖКХ

Мусоропроводы в домах требуют дополнительных затрат на чистку и перемещение мусора из дополнительной площадки сбора мусора, которая обслуживается операторами по вывозу твердых коммунальных отходов, прокомментировал директор департамента развития эксплуатационных услуг ГК "ПИК-Комфорт" Андрей Боярчук. Также по нормам в многоквартирном доме, где есть мусоропровод, мыть площадки обязаны каждый день, что накладывает свои расходы.

"Стоимость вывоза мусора включена в графу СиР (содержание и ремонт). Тариф СиР для Москвы сейчас составляет 29,43 рубля за квадратный метр. Если в доме есть мусоропровод, то дополнительно начисляется 1,2 —1,8 рубля за "квадрат", в зависимости от дома. То есть в процентах от общей суммы платежей это совсем маленькая сумма", — сказал он.

Экономия в случае отказа от мусоропровода получается незначительная, в среднем около тысячи рублей в год на одну квартиру, подсчитала директор департамента ЖКХ ГК "Инград" Елена Рыжова.

Она напомнила, что мусоропроводы относятся к общему имуществу дома, а значит, отказ от их использования может быть принят на основании решения общего собрания собственников и только в отношении всего дома. Если более 50% голосов собрания примут решение о закрытии мусоропровода, то управляющая компания обязана провести необходимый комплекс работ из средств, которые жильцы платят за содержание дома.

"Чаще всего УК просто заваривает мусорокамеры, это не требует серьезных затрат. Полный демонтаж мусоропровода встречается редко, поскольку такие работы требуют внесение в проект дома. Здесь нужно большое количество разрешительной документации и дорогостоящих экспертиз", — сказала Рыжова.

В доме с 5-6 подъездами закрытие мусоропровода обойдётся в 15-20 тысяч рублей, подсчитал коммерческий директор ГК "Комфорт" Михаил Загвоздин. Организация мусорной площадки после этого будет зависеть от того, на чьей территории планируется ее установка. Если земля принадлежит городу, за неё отвечают органы местного самоуправления, если же собственникам дома, то этапы планирования, согласования и установки площадки разрабатывает управляющая компания.

"Стоимость самой площадки варьируется от 30 тысяч рублей за маленькую и простую по конструкции до нескольких сотен тысяч рублей за большую и сложную", — подытожил Загвоздин.

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