МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мужчины чаще всего звонят в колл-центры и обращаются за различными услугами по вечерам или в выходные, а женщины активнее звонят в 7-8 утра, причем в будни, выяснили аналитики платформы Calltouch, исследование которых есть в распоряжении РИА Новости. Женщины раскрыли, сколько они готовы тратить на сохранение молодости

Сервис сквозной аналитики проанализировал более 18 миллионов входящих звонков, которые поступали с сайтов клиентов в 2020 году не только в России, но и в других странах. Алгоритм на базе машинного обучения помог распознать пол по голосу. Компания использовала данные с 15 тысяч сайтов различных тематик, у которых подключена функция прямых и обратных звонков.

Примечательно, что в целом в мире мужчины чаще совершают звонки с запросами о товарах и услугах. Но если учитывать обращения только из России, то клиенты женского пола более активны — они обращаются к компаниям на 8% чаще.

"Однако активность звонящих мужчин вырастает в выходные и в вечернее время. Вероятно, это связано с графиком работы — мужчины редко берут декрет и реже занимаются домашним хозяйством, поэтому больше подчинены стандартному рабочему распорядку. У женщин активность в выходные, наоборот, снижается, а больше всего звонков они совершают по будням в 7-8 утра", — рассказали в Calltouch.

Женщины и мужчины примерно в равной степени звонят и интересуются недвижимостью, мебелью и интерьером, продуктами питания, а также гостиницами. По поводу продуктов питания мужчины чаще звонят ночью и ранним утром, тогда как женщины — с 8 до 15 часов. Покупательницы более активны по четвергам и пятницам, а в выходные основная доля клиентов сервисов доставки и продуктовых магазинов — это мужчины.

Среди женщин больше востребованы медуслуги, салоны красоты, фитнес-клубы и ветеринарные клиники. Они в два раза чаще мужчин совершают звонки в стоматологические и медицинские клиники, а также в среднем в 2,5 раза чаще обращаются к косметологам, пластическими хирургам и педиатрам. Вакцинирование также волнует женщин больше, чем мужчин.

Мужчины чаще обращаются к урологам и мануальным терапевтам. Значительный перевес у мужчин приходится на сферы промышленного оборудования, финансов, строительных и ремонтных услуг. Их также больше беспокоят вопросы безопасности и охранной деятельности, перевозки и логистика, электроника.

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