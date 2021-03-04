МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) в 2020 году увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО на 9,3% по сравнению с показателем предыдущего года, до 12,212 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.

Показатель скорректирован на убыток ассоциированных и совместных предприятий (в 2019 году он составил 1,953 миллиарда рублей, в 2020 году — 2,468 миллиарда), на расходы в 1,598 миллиарда рублей на меры по предотвращению коронавируса, а также на единоразовую выплату компенсации за успешную реализацию проекта по антикризисному управлению, связанному с COVID-19, и эффективную передачу управления новому гендиректору. Налоги с россиян приготовились собирать по-новому

Выручка группы в прошлом году увеличилась на 14,4% — до 417,857 миллиарда рублей, скорректированный показатель EBITDA (скорректирован на расходы из-за COVID-19 и на единоразовую компенсацию) — на 6,5%, до 28,474 миллиарда рублей, валовая прибыль — на 6,9%, до 97,275 миллиарда. Рентабельность по скорректированой EBITDA составила 6,8% против 7,3% годом ранее, валовая маржа — 23,3% против 24,9%.

Общий долг группы по состоянию на 31 декабря составил 47,928 миллиарда рублей, сократившись за год на 3%. Чистый долг снизился на 9,4% — до 40,483 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на конец года составило 1,42х против 1,67x на 31 декабря 2019 года.

Гендиректор "М.Видео-Эльдорадо" Александр Изосимов отметил, что прошлый год позволил группе быстрее перестроить бизнес и создать прочную цифровую основу для развития. В Испании научились добывать электроэнергию из апельсинов

"Наш основной рост и трансформация еще впереди. Наша уверенность в будущем, основанная на глубокой экспертизе и многолетнем опыте, нашла отражение в новой среднесрочной стратегии развития, согласно которой мы планируем удвоить показатель GMV (общие продажи — ред.) к 2025 году, до 1 триллиона рублей", — приводятся в релизе слова Изосимова.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец 2020 года группа объединяла 1 074 магазина в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.) Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".