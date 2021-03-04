МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Плавающие ставки по ипотеке могут вызвать у заёмщиков сложности в обслуживании долга, и ВТБ не выдаёт таких ссуд, заявили в банке.

"ВТБ не выдает ипотечные кредиты с плавающей ставкой. Плавающие ставки… не являются выходом для заемщиков, так как при любом форс-мажоре может последовать неизбежное повышение ставок", — говорится в комментарии пресс-службы банка. ВТБ прогнозирует рост выдачи автокредитов в России в марте

"По аналогии с рынком сбережений такой продукт мог бы быть уместным только для определенных групп заемщиков, которые берут кредиты на значительные суммы", — указали в банке.

Но такой механизм не обеспечивает стабильности финансовых услуг для массового потребителя, на которого, в частности, ориентирована действующая госпрограмма льготной ипотеки на жилье в новостройках, и это может вызвать сложности в обслуживании ипотечного долга, заключил ВТБ.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству и ЦБ до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. В Банке России уже заявили, что кредитование по плавающим ставкам при резком их росте может "заразить" другие кредиты заемщика, а это системный риск для банковского сектора.