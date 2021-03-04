МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в феврале выросли в годовом выражении на 0,8%, до 120 081 единицы, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

При этом за январь-февраль продажи снизились на 1,4%, до 215 294 машин. Мировые цены на продовольствие в феврале выросли

"После небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с ещё одним месяцем восстановления. В целом рынок остается на уровне прошлого года, как и сообщил АМС на недавней пресс-конференции. Март предоставит более точную картину с учетом данных о продажах всех брендов, участвующих в обмене", — сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.