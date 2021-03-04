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Продажи новых легковых машин в феврале в России выросли
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Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в феврале выросли в годовом выражении на 0,8%, до 120 081 единицы, следует из сообщения Ассоциации... ПРАЙМ, 04.03.2021
легковые автомобили, россия, авто, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в феврале выросли в годовом выражении на 0,8%, до 120 081 единицы, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
При этом за январь-февраль продажи снизились на 1,4%, до 215 294 машин.
"После небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с ещё одним месяцем восстановления. В целом рынок остается на уровне прошлого года, как и сообщил АМС на недавней пресс-конференции. Март предоставит более точную картину с учетом данных о продажах всех брендов, участвующих в обмене", — сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.