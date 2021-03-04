МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Возможный уход турецкого гостиничного бизнеса в сторону индивидуализации отдыха и постепенный отказ от системы обслуживания all inclusive ("все включено") будут способствовать развитию этой системы на российских курортах, заявил РИА Новости заместитель директора центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Михаил Гордеев.

Ранее сообщалось, что Ростуризм по поручению вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко разработает стандарты для оказания гостиничных услуг в России по системе "все включено" (all inclusive). Турция обязала приезжающих в страну иметь отрицательный COVID-тест

Гордеев уверен, что разработка отечественных стандартов all inclusive является очень своевременной инициативой, так как это очень востребованный формат, к которому отечественный турист давно привык и будет с удовольствием пользоваться.

"При этом на руку внутреннему российскому туризму также сыграет то, что Турция как раз хочет отойти от этой модели, а это было основное направление выездного туризма в допандемийную эпоху.

Отельеры Турции делают ставку на то, что в пандемию привычки туристов изменились, и они будут тяготеть к изолированному одиночному отдыху и небольшим бутиковым отелям.

Это действительно будет иметь место, но это не будет мейнстримом, потому что у большинства на это не будет средств, и массовый турист будет искать предложения с опробованным и понятным all inclusive", — прокомментировал собеседник агентства.

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