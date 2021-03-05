МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах, пишет газета "Известия". Агрегаторы предупредили о росте цен на авиабилеты

Как рассказали изданию два источника в крупных авиакомпаниях, такую инициативу Минтрансу направил "Аэрофлот". Это предложение предусматривает внесение изменений в федеральные авиационные правила (ФАП), исключив из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

Также, как отмечается, Росавиация рассмотрела предложение "Аэрофлота" и указала на социально-негативные риски предлагаемой меры.

В Минтрансе заявили, что никаких решений по этому вопросу не принималось.

Как рассказал представитель "Аэрофлота" Михаил Дёмин, речь идет об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Он пояснил, что сейчас тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани, однако все больше людей пользуются онлайн-регистрацией.

По его словам, для пассажиров дискаунтера, кто регистрируется онлайн, важно снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей, и это полностью соответствует мировой практике. "Аэрофлоту" принадлежит лоукостер "Победа".

Для полносервисных компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива неактуальна, добавил Дёмин.

Нововведение, как уточнил источник в крупной авиакомпании, позволило бы пассажирам выбирать — платить за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн. Стоимость билетов в этом случае сократится на величину расходов компаний по регистрации пассажира.

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