МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Lada объявила о старте продаж автомобилей семейства Largus, которое включает три модели: пассажирский универсал, Cross-версию и фургон, сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа".

"Стартовая стоимость Lada Largus фургон в исполнении Classic – от 685 900 рублей. Стоимость пассажирских версий (5 мест) начинается от 690 900 рублей. Цена на новый Largus с третьим рядом сидений – от 817 900 рублей. Версии Cross также предлагаются в двух вариантах исполнения (5 и 7 мест) по цене от 865 900 рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Lada Largus получил новую панель приборов, мультируль с обогревом, камеру заднего вида, мультимедиа с навигацией и поддержкой Apple Carplay/Android Auto, улучшенную шумоизоляцию, обогрев ветрового стекла и задних сидений, датчик дождя и света, подлокотник водителя с боксом для хранения, новые передние сиденья с улучшенной формой и новой обивкой, круиз-контроль. Россия нашла способ заполнить китайский рынок газа

Базовое оснащение дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни. Lada Largus — единственный в своем классе семиместный универсал (пассажирские версии) с третьим рядом сидений, подчеркивает пресс-служба.

Кроме того, на новом базовом моторе была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. В результате мощность повышена до 90 лошадиных сил, а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволяет снизить расход топлива и снизить частоту переключений. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тысяч километров. Для более старших комплектаций по-прежнему доступен двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил). Оба двигателя адаптированы для работы на бензине с октановым числом 92.