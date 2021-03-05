МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Приложение для инвестиций и продажи марочных вин Vindome, которое было создано в прошлом году, запустилось и в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

"Платформа Vindome была создана в 2020 году командой экспертов по инвестициям в технологические стартапы и профессионалов глобального рынка вин. Стоимость разработки сервиса составила более 1 миллиона евро…. Лид инвестором в проект выступила Виктория Палатник, сооснователь и управляющий партнер Massa Group", — напомнили в сервисе. Цены на водку вырастут с Нового года

В настоящее время приложение доступно в 173 странах мира. Платформа позволяет покупать, хранить и продавать вина на онлайн-торгах.

Вложения для использования сервиса — от 100 евро. Инвестиции возможны в двух форматах. Вложения в коллекции вин и быстрая продажа на живых торгах.

"В первом случае пользователи платформы покупают специально подобранные коллекции вин, в которые включены сочетания марочных сортов на разный бюджет и с разным периодом окупаемости вложенных средств. Живые торги Vindome — это маркетплейс, при помощи которого инвесторы могут просматривать сотни предложений по купле-продаже вин и совершать сделки в режиме реального времени", — указали в сервисе. В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь, вино и пиво

Пользователи могут заказать доставку купленных вин к себе домой или оставить их на хранение на таможенных складах сервиса с заморозкой НДС (налог при продаже фиксируется не по рыночной цене, а по стоимости вина на момент приобретения партии).

Гендиректор и сооснователь платформы Ингрид Бродин отметила, что с момента запуска в Италии и Франции сервис приобрел большую популярность не только среди опытных инвесторов на рынке вин, но и у большого количества молодых предпринимателей.

"В России мы ожидаем не меньшие показатели успеха, так как инвестиции в вино менее рискованны по сравнению с традиционными финансовыми рынками и имеют высокие показатели по прибыльности", — сказала Бродин, которую цитирует пресс-служба сервиса.

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