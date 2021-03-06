МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Прежде чем приобрести что-либо в кредит, задумайтесь – насколько вам это нужно и готовы ли вы долго ограничивать себя во всем, чтобы погасить долг. Эксперты рассказали агентству "Прайм", кредиты на какие цели не только бессмысленны, но и опасны. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

В январе 2021 года россияне оформили потребительских кредитов на 399 млрд рублей. Это на 8,5% больше показателя прошлого года. Средний размер кредита наличными в первом месяце текущего года составил около 334 тысяч рублей, что на 36 тысяч больше по сравнению с прошлогодними показателями, подсчитали в Объединенном кредитном бюро.

При средней зарплате по стране около 30 тысяч рублей у многих россиян в руках дорогие смартфоны, новая иномарка в пользовании. Покупки "не по доходам", как правило, совершаются в кредит. Порой в долг у банка берут даже на покупку мелкой бытовой техники — блендеров или электрических чайников. Главное оправдание любителей небольших займов — "проще платить банку, чем копить сразу". В итоге выплаты по многочисленным кредитам и рассрочкам могут ежемесячно превышать 20%, а то и 30% от семейного бюджета.

РАССТАВЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ

Кредит — это неплохой инструмент, который в определенном или крайнем случае может быть полезным. К примеру, если вы собрались купить квартиру в ипотеку, приобрести автомобиль или понадобились деньги на экстренное лечение.

Заемные средства не стоит тратить на то, в чем конкретно у вас нет крайней необходимости или на те предметы, без которых в принципе можно обойтись. Это, к примеру, покупка новых золотых сережек, смартфонов, оплата свадебного путешествия. Если на это нет своих денег, то, как говорят в народе, «не до жиру».

По мнению декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерины Безсмертной, также нет смысла брать кредит на обучение ребенка за рубежом, если в перспективе не предвидится получение вида на жительство в иностранном государстве и нет представления о том, насколько зарубежный диплом окажется полезнее при трудоустройстве в отечественной компании. "Делят прибыль на троих". Почему дорожают отечественные продукты

Отправиться в путешествие на заёмные деньги – тоже не лучшая идея. После отдыха останутся только впечатления и долги.

Спонтанные покупки также не стоит совершать в кредит. Решение, принятое прямо перед оплатой, в большинстве случаев ошибочное и грозит долговой ямой. Перед тем как приобрести желаемый товар, следует взять перерыв хотя бы на день. Это позволит взвесить и оценить полезность покупки конкретно для вас, считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Задумываясь о покупке чего-либо, в первую очередь, необходимо понять, в какой степени приобретаемая в кредит вещь действительно является необходимой и каким образом эта покупка способна компенсировать затраты на выплату банковских процентов", — считает Безсмертная.

Следует рассчитать величину уплачиваемых процентов и сопоставить со стоимостью самого предмета. Возможно, данную покупку вполне по силам совершить и без использования кредита, но в более отдаленной перспективе, добавляет она.

"Если вы понимаете, что купили бы данный товар в любом случае – не сейчас, но тогда через неделю, месяц или даже год, то он вам действительно нужен и его стоит купить. Если при этом покупка не заставит вас отказаться от более важных приобретений сейчас или в будущем, то товар точно можно купить", — отмечет Емельянов.

АЛЬТЕРНАТИВА НАКАЗУЕМА

На рынке много кредитных продуктов. Потребкредит – это, пожалуй, вариант для тех, кому недоступны кредитные карты и беспроцентные рассрочки. Если у человека есть возможность избежать потребительского кредита, воспользовавшись кредитной картой или рассрочкой, то лучше так и сделать.

"Если вы способны осилить покупку за два-три месяца, то вы и проценты по ней не заплатите, уложившись в льготный период. Также есть карты рассрочки или опция рассрочки в самом магазине, которая позволят растянуть платежи по времени", — считает Емельянов.

При этом важно четко оценить свою способность выплачивать долг вовремя, иначе банк начислит пени за просрочку.

Брать деньги у знакомых и друзей на потребительские цели — самый крайний случай. Позволив себе такое один раз, вы с высокой вероятностью это повторите в дальнейшем. И вместо того чтобы научиться контролировать свои финансы и откладывать деньги на будущее, вы придете к тому, что отношения с людьми будут испорчены, и вы постоянно будете кому-то должны, – предупреждает Емельянов.

Безсмертная предупреждает, что займы у друзей могут повлечь за собой неприятные психологические последствия – от возникновения чувства зависти или стыда у берущего взаймы и неловкости у потенциального кредитора до полного разрыва дружеских отношений.

КАК БЫСТРО НАКОПИТЬ

На потребительские нужды лучше всего накопить заранее. Во-первых, так вы не заплатите проценты по кредиту и не заведете долги, а во-вторых, покупая что-либо на уже заработанные деньги, вы вряд ли совершите ошибку, приобретя ненужную вещь.

Интересный метод накопления на дополнительные траты придумала жительница Австралии Бэкки Туроси. Сумма всех целых чисел от 1 до 100 составляет 5050. Женщина выписала на листе бумаги все числа от 1 до 100, наклеила его на копилку и стала по мере возможности заполнять ее денежными суммами, соответствующими тому или иному числу. Так за достаточно короткий срок она зачеркнула все числа и, соответственно, накопила 5050 долларов.

"Числовой ряд можно изменить, равно как и валюту накопления, исходя из ваших целей и возможностей. Главное, чтобы отчисляемая сумма была для вас посильной, и вы выполняли правила, предусмотренные вашей схемой", — комментирует Безсмертная.

По мнению директора департамента рынков капитала Accent Capital Андрея Аржанухина, только жёсткая финансовая дисциплина поможет накопить на то, что вам действительно необходимо или хочется до такой степени, что вы не мыслите без этого своей жизни. Как выгодно купить машину и не переплатить лишнего

"Самый лучший способ минимизировать обращения к кредитным деньгам — это контроль над вашими расходами и ежемесячные откладывания определённые суммы. Необходимо иметь неприкосновенный запас, например, 10 % от вашего ежемесячного дохода, который вы ни при каких обстоятельствах не трогаете", — подчеркивает он.

Чтобы деньги копились системно, нужно вести бюджет и каждую неделю следить за его исполнением. Основная задача – закрывать каждый месяц так, чтобы доходы превышали расходы. Чем дороже цель, тем сильнее придется себя ограничивать в бюджете либо больше работать, заключил аналитик "Фридом Финанс".