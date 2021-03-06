МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Отели Сочи и Краснодарского края увеличат во время майских праздников стоимость номеров на 20% по сравнению с допандемийным 2019 годом и будут ждать рекордной загрузки за последние пять лет, прогнозируют опрошенные РИА Недвижимость эксперты. В российском туризме появится единый стандарт "все включено"

Пандемия COVID-19, неясная ситуация с открытием границ и ограничения, действующие во многих туристических странах, подтолкнули россиян к раннему бронированию отечественных курортов, рассказывает управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

Уже сейчас заполняемость некоторых отелей в Сочи доходит до 80%, что является высоким показателем для текущего времени. Загрузка отелей на майские праздники ожидается ближе к отметке в 100%, что станет рекордным показателем за последние пять лет, рассказывает Ивашкевич.

По мнению руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яны Ухановой, забронировать хороший и недорогой номер будет достаточно проблематично, так как база гостиниц в Краснодарском крае небольшая, а спрос среди отдыхающих от года к году продолжает расти.

Уханова считает, что владельцы отелей будут повышать ценник на 15-20% по отношению к допандемийному году.

В свою очередь Ивашкевич добавил, что средняя стоимость номеров в качественных отелях (четыре и пять звезд) в период майских праздников достигнет 15-20 тысяч рублей в сутки.

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