МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Самыми популярными авианаправлениями на выходные, которые продлятся с 5 по 8 марта, стали Москва, Сочи и Петербург, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Эксперты прогнозируют рост цен в отелях Сочи на майские праздники на 20%

В эти города забронировано 23%, 11% и 9,2% авиабилетов соответственно.

Также в список наиболее востребованных пунктов назначения в этот период вошли Симферополь (4,5%), Минеральные Воды (3,7%), Краснодар (3,4%), Калининград (3,3%), Стамбул (2,8%), Казань (2,7%) и Махачкала (2,1%).

Самым дорогим стал билет в Стамбул и обратно — такая поездка обошлась туристам в среднем в 19,7 тысячи рублей.

Существенно сэкономить смогли путешественники, решившие отправиться в Махачкалу, — средняя стоимость билета туда оказалась самой низкой, 7,2 тысячи рублей.

В топ-5 предпочтений туристов, выбравших железнодорожный транспорт, вошли Москва (приобретено 27,4% билетов), Санкт-Петербург (13,6%), Нижний Новгород (2,5%), Казань (1,9%) и Хабаровск (1,6%).

Средняя цена такого путешествия по России за год выросла — стоимость билета составила порядка 2,4 тысячи рублей, тогда как в прошлом году она варьировалась в пределах 2,3 тысячи.

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