МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Любой гражданин РФ от 21 до 65 лет может взять льготную ипотеку в городах с населением до 30 тыс. человек, рассказала «Российская газета».

Речь идет о сельской ипотеке под 3% годовых и менее. Чтобы ею воспользоваться, нужно быть гражданином РФ и иметь стабильный заработок. "Сбер" рассказал, как завершение льготной ипотеки скажется на бизнесе

Отмечается, что в малых городах можно взять льготную ипотеку в том числе на вторичное жилье. Есть возможность взять как квартиру, так и частный дом, либо участок.

Сельскую ипотеку выдают под 0,1-3% годовых, с первоначальным взносом от 10%. Отмечается, что для первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Данный вид ипотеки можно взять во всех регионах, кроме Москвы, Московской области и Петербурга. Такая ипотека доступна жителям всех регионов, включая столицу.

Уточняется, что максимальная сумма кредита составляет 3 миллиона рублей. В некоторых регионых — до 5 миллионов. В ряде случаев возраст заемщика может быть до 75 лет.

Среди ограничений — этажность. В программе участвует жилье не выше пяти этажей. Кроме того, с 2021 года для ипотеки нужна прописка в приобретаемом жилье.

На погашение дается до 25 лет. В список банков, кредитующих «сельскую» ипотеку, входят «Сбер» Россельхозбанк, "Дальневосточный банк, ВТБ, "Альфа-банк" и несколько других.

Сообщается, что в ближайшее время власти хотят включить Московскую область в список регионов с доступной льготной ипотекой. Помимо этого, максимальную сумму собираются увеличить до 5 миллионов рублей.

Для получения сельской ипотеки в Московской области нужно изначально быть зарегистрированным на сельских территориях данной области.

Помимо этого, необходимо не менее двух лет быть занятым в аграрно-промышленном секторе этих территорий.

Требование связано с изначальной целью сельской ипотеки. Власти хотят стимулировать отток жителей из городов, а не увеличить число дачников.

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