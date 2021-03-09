МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Если у собственника нет ближайших родственников, его имущество сразу после смерти может оказаться в руках мошенников. Судебная практика знает немало таких примеров, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Олег Сухов. Адвокат рассказал, кто и почему может оспорить завещание

Одним из частых примеров является подделка завещания.

"Подделать завещание непросто. Однако если у преступников есть нужный нотариус (а он, как правило, есть), готовый за большие деньги оформить подобную бумагу, проблем присвоить квартиру только что скончавшегося собственника не представляет особой сложности", — отмечает эксперт.

Главное — знать паспортные данные такого собственника и данные объекта недвижимости — и то, и другое аферисты способны достать без труда. Дальше "дело за малым" — мошенник легально вступает в наследство по поддельному завещанию, и уже через шесть месяцев он полноправный собственник украденного жилья.

"Пожалуй, самым классическим преступлением является завладение чужой квартирой после смерти собственника путем вступления в наследство его фиктивным супругом или супругой", — продолжает адвокат.

Причем свидетельство о браке может быть оформлено как при жизни человека, так и после его смерти.

В первом случае обычно сильно пьющим людям обещают хорошее вознаграждение за оформление брака с посторонним лицом, входящим в члены организованной преступной группировки. После заключения брака алкоголика просто устраняют путем алкогольного отравления, приводящего к летальному исходу. Риелтор объяснила, какие права вы теряете, сдавая квартиру

"Свидетельства о заключении брака подделываются и после смерти владельцев квартир, если они одинокие и мошенники располагают точной информацией об отсутствии наследников", — указывает адвокат. Часто подобный брак регистрируется в ЗАГСах отдаленных регионов задним числом. После чего супруг-преступник оформляет наследство в свою пользу и завладевает имуществом умершего.

По словам Сухова, суды тоже часто используются как механизмы оформления чужой недвижимости в пользу мошенников. Практикуются два способа заполучить квартиру умершего после его смерти. Первый — самый простой и "топорный: аферисты изготавливают липовое судебное решение, ставят на него поддельную печать и относят в МФЦ для регистрации права собственности в свою пользу. В таком решении все права на квартиру и иное имущество признаются за аферистом, например, по наследованию.

И если в приведенном выше примере суд не принимает участие в махинациях аферистов, то встречаются и случаи, когда суд становится невольным и ничего не подозревающим участником преступной деятельности мошенников.

"Так, аферист подает в суд исковое заявление с договором купли-продажи квартиры, якобы подписанным умершим собственником — факт смерти при этом тщательно скрывается. Преступник просит обязать зарегистрировать квартиру на себя, указывая на то, что продавец уклоняется от исполнения договора. От имени умершего в суд направляются заявления, что якобы на заседания он ходить не будет и просит рассмотреть дело в его отсутствие", — рассказывает адвокат. Адвокат научила, как можно получить пенсию умершего

В итоге суд принимает решение в пользу покупателя-афериста. Получив судебный акт, он идет в МФЦ и регистрирует на себя жилье недавно скончавшегося собственника.

"Приведенные примеры очень распространены в практике. Однако возможны они только в отношении одиноких лиц, не имеющих родственников, или в отношении людей, злоупотребляющих алкоголем и наркоманов", — резюмирует эксперт.