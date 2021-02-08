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Естественная убыль населения 2020 году составила 688,7 тысяч человек
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Естественная убыль населения России в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, следует из данных Росстата. Число умерших за январь-декабрь прошлого года составило 2,124 миллиона... ПРАЙМ, 08.02.2021
росстат, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Естественная убыль населения России в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, следует из данных Росстата.
Число умерших за январь-декабрь прошлого года составило 2,124 миллиона человек и выросло по сравнению с 2019 годом на 18% (в январе-декабре 2019 года число умерших составило 1,8 миллиона человек).
Рождаемость за 12 месяцев 2020 года снизилась на 3,3% в годовом выражении. В январе-декабре 2020 года в России родилось почти 1,44 миллиона младенцев против 1,48 миллиона годом ранее.
Естественная убыль населения в России в январе-декабре 2019 года составила 316 тысяч человек.
Рождаемость в декабре 2020 года выросла на 9% в годовом выражении. Она составила почти 1,3 миллиона человек.
По данным статистического ведомства, в декабре 2019 года в России родилось почти 1,2 миллиона младенцев. Это второй раз за 2020 год, когда рождаемость в стране за месяц выросла в годовом выражении. Первый был в сентябре, тогда рост составил 7,5%.
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