МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Основатель компании Zoom Video Communications, предоставляющей услуги для видеоконференций, Эрик Юань передал примерно 40% своей доли в компании неназванным получателям после того, как ее акции резко взлетели в цене в прошлом году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что стоимость вышеуказанной доли составляет около 6 миллиардов долларов.

Газета пишет, что сделка была зарегистрирована как два подарка неуказанным получателям по 9 миллионов акций каждый от двух трастов, в которых Юань и его жена являются соуправляющими. Рубль зашатался. США нащупали "болевую точку" российской экономики

Согласно данным компании InsiderScore, которые приводит газета, до сделки Юань был крупнейшим акционером Zoom с долей в размере 15% акций и примерно около 40% голосов. "Подаренная" доля соответствует около 6% акций компании, находящихся в обращении.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Акции Zoom выросли в цене в 2020 году почти в 5 раз, но с начала 2021 году они подешевели на 7,8%. Юань, согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг, до сделки занимал 130-е место в списке самых богатых людей мира с капиталом в размере 15,1 миллиарда долларов, что на 9,2 миллиарда долларов больше, чем в марте прошлого года.