МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам февраля составил 390 тысяч единиц, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"В феврале 2021 года жители нашей страны купили 390 тысяч подержанных легковых автомобилей… Это на 4,3% ниже результата годичной давности", — говорится в материалах агентства. Как власти будут регулировать цены и чем ответит рынок

Лидером вторичного рынка в феврале остаётся отечественная марка Lada, 95 тысяч авто которой было приобретено (минус 3,7% к прошлому году). Далее в рейтинге, как и год назад, располагается японская Toyota — объём перепродаж снизился на 1,9%, до 44,7 тысячи экземпляров — и Nissan с падением перепродаж на 5,9%, до 22 тысяч машин.

"Автостат" также отмечает, что в топ-5 вошли и корейские марки авто — Hyundai со снижением перепродаж на 3,3%, до 22 тысяч, и Kia с уменьшением на 1,6%, до 20,4 тысячи автомобилей.

"По итогам двух месяцев нынешнего года вторичный рынок тоже находится "в минусе"… 755,2 тысячи легковых машин с пробегом – на 2,4% меньше, чем в январе–феврале 2020 года", — добавляет "Автостат".