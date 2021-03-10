МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, немецкой Adidas AG, в 2020 году упала в 4,6 раза по сравнению с предыдущим годом — до 432 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию упала до 2,21 евро с 10 евро в 2019 году. Выручка компании снизилась на 16,1%, составив 19,844 миллиарда евро. При этом выручка компании в России и СНГ упала на 11,3% — до 584 миллионов евро. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

Чистая прибыль Adidas в четвертом квартале составила 151 миллион евро, снизившись на 9,5% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 0,77 евро против 0,85 евро год назад. Выручка в четвертом квартале уменьшилась на 5% и составила 5,548 миллиарда евро. Аналитики ждали выручку на уровне 5,47 миллиарда евро. Квартальный показатель выручки в России и СНГ снизился на 8,7% — до 139 миллионов евро.

"Минувший 2020 год был не похож на другие. Но несмотря на все проблемы, с которыми мы столкнулись, мы все же воспользовались этим годом, чтобы сделать Adidas лучше", — прокомментировал гендиректор Adidas Каспер Рорштед (Kasper Rorsted).

В 2021 году Adidas прогнозирует рост выручки без учета курсовых разниц на 14-19%, рост операционной маржи до 9-10%. Также компания ждет чистой прибыли от основной деятельности на уровне 1,25-1,45 миллиарда евро.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.