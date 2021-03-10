МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", "Сбер" и Visa запустили сервис оплаты покупок взглядом на кассах самообслуживания в "Пятерочках" и "Перекрестках", говорится в сообщении X5.

"Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs. Новый способ платежа к концу марта будет доступен в 150 супермаркетах "Перекресток", а в апреле к сервису подключится несколько магазинов "Пятерочка" в Москве. Visa является стратегическим партнёром проекта", — говорится в релизе.

Сервис доступен клиентам Сбербанка. Чтобы воспользоваться технологией, в мобильном приложении банка необходимо выбрать соответствующий пункт и указать карту, с которой будут списываться средства. В свою очередь для оплаты взглядом на кассах самообслуживания в магазинах Х5 после сканирования товаров нужно выбрать соответствующий режим, на пару секунд снять маску и посмотреть в камеру. Власти рассказали, сколько детей получили материнский капитал в 2020 году

Услуга реализуется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. В настоящее время технология оплаты с помощью биометрии действует на 350 устройствах, однако технически к сервису может быть подключена вся сеть — более 6 тысяч устройств. После подведения итогов первого этапа "пилота" и получения обратной связи от покупателей будет принято решение о масштабировании технологии во всех регионах присутствия ритейлера.

Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман отметил, что технология биометрической идентификации и оплаты была успешно протестирована в рамках пилотного проекта и готова к развёртыванию в торговых сетях X5. "Биометрия становится стандартной функцией и скоро будет доступна миллионам наших клиентов по всей России", — отметил Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении.

Заместитель председателя правления, руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Кирилл Царев указал, что для использования нового сервиса не нужны ни наличные, ни банковская карта, ни смартфон: достаточно показать лицо, и платеж состоится. "Я убежден: уже совсем скоро бесконтактные биометрические платёжные решения будут применяться повсеместно и подобный способ оплаты станет столь же обычным, как оплата банковской картой или смартфоном", — сказал он. Путин дал правительству месяц на доработку поправок в закон о банкротстве

По словам гендиректора Visa в России Михаила Бернера, исследование компании показывает высокий интерес россиян к подобному виду биометрической идентификации: 70% покупателей планируют платить при помощи лица в будущем. "Интересно то, что 54% российских потребителей считают бесконтактную оплату одним из самых эффективных методов защиты от ковида во время шопинга", — добавил Бернер.