МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК) в 2020 году по МСФО увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим годом и составила 11,351 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании снизилась на 2% — до 156,132 миллиарда рублей, динамика в основном связана со снижением объема реализации тепловой энергии ввиду более высокой средней температуры наружного воздуха в отчетный период и снижением объема технологических подключений в связи с сокращением деловой активности. Операционные расходы снизились на 4%, до 140,071 миллиарда рублей. EBITDA компании снизилась на 0,5%, до 30,259 миллиарда рублей. Варшава признала, что Россия достроит "Северный поток 2"

Как отмечают в компании, существенная часть прибыли сформирована неденежными операциями, в частности соглашениями о компенсации потерь, а также услугами по технологическому присоединению, при этом все поступления денежных средств направлялись на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей.

МОЭК — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество "Газпрома").