МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers уменьшила продажи алмазов во втором бизнес-цикле 2021 года (с 22 февраля по 8 марта) на 17% по сравнению с предыдущим циклом — до 550 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании.

Предыдущий бизнес-цикл длился с 18 января по 2 февраля включительно. Продажи за тот период составили 663 миллиона долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers во втором бизнес-цикле увеличились в 1,5 раза. "Пятерочка" и "Перекресток" начинают внедрять оплату покупок взглядом

"Мы наблюдали продолжение хорошего спроса на необработанные бриллианты во втором цикле продаж 2021 года на фоне позитивного потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами", — приводятся в сообщении слова главы компании Брюса Кливера (Bruce Cleaver).

Спрос поддерживался более сильными, чем ожидалось, продажами украшений в Рождество, на Новый год в Китае и День святого Валентина, и теперь отрасль готова вступить в сезон традиционно более слабого спроса, отмечает Кливер. Согласно его словам, несмотря на позитивное начало года краткосрочные риски по восстановлению рынка сохраняются.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.