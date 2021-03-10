МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что увеличение средней скорости грузовых железнодорожных перевозок с 16 до 50 километров в час принесет РЖД миллиарды.

"Если заняться азиатским транзитом и добиться хотя бы 50 км/час для грузов, провести реальную цифровизацию таможенных услуг и в итоге получить доставку грузов за 9 дней из Азии в Европу, можно заработать миллиарды, которые и будут источником для глубокой модернизации РЖД. Но это надо думать и вкладываться", — написал Дерипаска в своем телеграм-канале. Власти рассказали, как будет выглядеть замедление трафика Twitter

Миллиардер привел в пример Китай, "заявивший о цели по удвоению показателей экономики к 2035 году, обозначил способы ее достижения, и важная роль отводится развитию логистической инфраструктуры и транспорта". "К 2035 году железнодорожная система страны охватит 200 тыс. км (+37%), а сеть высокоскоростных железных дорог вырастет почти в 2 раза, до 70 тыс. км. Также появится 162 новых аэропорта", — пишет Дерипаска.

"В России сейчас всего порядка 140 аэровокзалов, общая протяженность железнодорожных путей составляет чуть более 120 тысяч километров, а с высокоскоростными магистралями у нас даже не начинали… И даже если РЖД обозначают какие-то показатели и цели, эффект от них оценивается прежде всего для компании, а не для страны в целом", — продолжил миллиардер.

"И напрасно: сейчас качество наших дорог не позволяет производить быстрые и надежные перевозки: пассажирские и, что более ощутимо для экономики, скоростные грузовые для обеспечения экспорта переработанного сырья и транзита Европа-Азия. В России средняя скорость движения грузового состава сейчас – 16 км/час", — заключил Дерипаска.