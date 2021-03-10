МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу компаний "Норильский никель") произвела все необходимые выплаты в размере 146,2 миллиарда рублей в счёт возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, говорится в сообщении "Норникеля".

"Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил "Норникель". Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 рубля направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 рублей — в доход муниципального образования — город Норильск", — говорится в сообщении. "Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.