МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Королевство Марокко зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Королевстве Марокко. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 48 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек", — заявили в фонде.

Накануне член Научно-консультативного комитета Марокко по коронавирусу Саид Афиф сообщил РИА Новости, что комитет согласился одобрить использование вакцины "Спутник V" в королевстве.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эксперты предсказывают снижение рубля и рынка акций

"Спутник V" пользуется высоким спросом как одна из наиболее эффективных и надежных вакцин против коронавируса в мире, одобренная уже в 48 странах. Приветствуем положительное решение партнеров в Марокко о регистрации вакцины. Регулирующие органы по всему миру одобрили применение российского препарата, который часто является наиболее предпочитаемым инструментом для защиты населения от коронавируса", — прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии и Кении.