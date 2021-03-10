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Росреестр в январе 2021 года зарегистрировал 49 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) — почти на 15% больше в сравнении с январем прошлого года, но примерно вдвое меньше, чем в... ПРАЙМ, 10.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Росреестр в январе 2021 года зарегистрировал 49 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) — почти на 15% больше в сравнении с январем прошлого года, но примерно вдвое меньше, чем в декабре 2020 года, говорится в сообщении ведомства.
В нем указывается, что на вторичном рынке жилья Росреестр зафиксировал в январе 183 тысячи сделок — столько же было и в начале прошлого года.
Количество зарегистрированных ведомством ипотек по результатам января 2021 года выросло на 12% — до 204 тысяч, отмечается в сообщении.
"Месяцем ранее, в декабре 2020 года, зарегистрирована 441 тысяча ипотек, что в два раза превышает показатель января 2021 года. Это объясняется тем, что наибольший пик активности в сфере недвижимости приходится на конец года, а в январе в связи с новогодними десятидневными каникулами традиционно наблюдается спад. Как правило, показатели января по сравнению с предшествующим декабрем отличаются в 2-3 раза", — поясняется в нем.