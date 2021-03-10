МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана), Доху (Катар) и Монастир (Тунис), следует из приказа Росавиации.

Кроме того, "Победа" получила допуски на полеты из Москвы в Тбилиси (Грузия) и Болонью (Италия) "за счет передачи от авиакомпании "Аэрофлот". Также лоукостер сможет выполнять регулярные рейсы из Москвы в Палермо (Италия) и Дубай (ОАЭ). Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

Росавиация напоминает, что решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.