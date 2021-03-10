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"Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы в три страны
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"Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана), Доху (Катар) и Монастир (Тунис), следует из приказа Росавиации. Кроме того, "Победа" получила... ПРАЙМ, 10.03.2021
аэрофлот, транспорт, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана), Доху (Катар) и Монастир (Тунис), следует из приказа Росавиации.
Кроме того, "Победа" получила допуски на полеты из Москвы в Тбилиси (Грузия) и Болонью (Италия) "за счет передачи от авиакомпании "Аэрофлот". Также лоукостер сможет выполнять регулярные рейсы из Москвы в Палермо (Италия) и Дубай (ОАЭ).
Росавиация напоминает, что решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.