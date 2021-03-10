МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. "Норникель" выполняет свои обязательства по ликвидации ущерба экологии, полученные от них средства надо использовать на благо региона, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается поступления средств от компании "Норникель", мне кажется, можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет. И мы надеемся, что так и будет дальше. Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема, прежде всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе", — рассказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. "Норникель" полностью возместил ущерб из-за аварии в Норильске

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.

ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЫ

Президент РФ Владимир Путин призвал кабмин обеспечить привлечение необходимого объема инвестиций в регионы.

"Нужно, безусловно, обеспечить необходимый объем привлечения инвестиций в эти регионы. И на этой базе обеспечить достижение конкретных целевых показателей, в том числе и по уровню роста реальных доходов людей, которые проживают в этих регионах страны", — рассказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.