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https://1prime.ru/business/20210310/833203416.html
Путин пообещал, что желающих отдыхать за границей не будут удерживать
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Власти не будут искусственно держать в стране россиян, которые хотят отдохнуть за границей, заявил президент России Владимир Путин. "Некоторые страны, в экономике которых туризм... ПРАЙМ, 10.03.2021
туризм, владимир путин, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Власти не будут искусственно держать в стране россиян, которые хотят отдохнуть за границей, заявил президент России Владимир Путин.
"Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, они уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом", — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Он добавил, что во многих странах, где россияне традиционно отдыхают, непростая ситуация с коронавирусом.