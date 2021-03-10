МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Власти не будут искусственно держать в стране россиян, которые хотят отдохнуть за границей, заявил президент России Владимир Путин. Путин сообщил, что сегодня провел встречу с Мишустиным

"Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, они уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом", — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Он добавил, что во многих странах, где россияне традиционно отдыхают, непростая ситуация с коронавирусом.