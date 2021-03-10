МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ростуризм надеется на полноценный курортный сезон 2021 года в России, который может пройти с мая по сентябрь, заявила глава ведомства Зарина Догузова. Путин пообещал, что желающих отдыхать за границей не будут удерживать

"Мы сейчас начинаем готовиться к летнему сезону, видим, что ситуация постепенно нормализуется. Это дает нам надежду на полноценный летний туристический сезон. Сейчас с регионами, туроператорами, отраслью, крупными отельными сетками проработали, чтобы курортный сезон запустить с 1 мая и завершить его в конце сентября", — сказала Догузова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, целью увеличения периода является намерение позволить гражданам "комфортнее, без столпотворений отдохнуть". "Надеемся, что и погода будет нам благоволить", — заметила руководитель Ростуризма.

Ведомство ставит перед собой две задачи: во-первых — показать россиянам широкие возможности отдыха в стране.

"Второе — обеспечить максимально, насколько это будет в наших силах, ценовую доступность таких поездок. Поэтому, с учетом опыта прошлого года, тех механизмов, которые мы нащупали в зимнее время, мы хотим к лету масштабировать чартерную программу за счет отдельной субсидии и хотим запустить 12 новых направлений с прямым перелетом сразу из нескольких крупных городов нашей страны", — сообщила Догузова.