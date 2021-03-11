МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций авиакомпании "Аврора" за один рубль, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства, докладывая о ходе создания дальневосточной региональной авиакомпании "Аврора". Все дальневосточные авиакомпании объединят в холдинг

"На текущий момент дальневосточная региональная компания "Аврора" создана. Хочу сказать, что проработан был вопрос, и Сахалинская область приобрела у ПАО "Аэрофлот" 51 процент акций авиакомпании "Аврора" за один рубль, как это было решено", — приводятся слова Савельева на сайте Кремля.

ОН добавил, что Минтранс и Минвостокразвития совместно с субъектами ДФО определили маршрутную сеть – "это 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 маршрутов местных".

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил создать единого дальневосточного авиаперевозчика. Цель этой работы — повышение транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. В рамках этой задачи уже проработана перспективная маршрутная сеть, включающая 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО.

Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное для пассажиров расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.

По словам Савельева, ведомство работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры". Новый министр транспорта выступил за рост числа лоукостеров в России

"Мы сейчас ведем работу по заключению договоров о покупке 5 процентов акций авиакомпании "Аврора". Такие акционерные соглашения сейчас в стадии подписания, многие из них уже подписаны. И в ответ авиакомпания "Аврора" получит 25 процентов (акций), плюс одна, от региональных авиакомпаний Дальневосточного округа", — сказал он.

Савельев также сообщил, что ввиакомпании "Аврора" поставят как минимум 45 воздушных судов российского производства до 2024 года.

"Подписан предварительный график на поставку отечественной техники. До 2024 года будет поставлено 45 единиц воздушных судов. Это минимум того, что мы планируем для авиакомпании. И, на наш взгляд, то, что мы сейчас делаем, может привести к развитию этой авиакомпании в ближайшее время", — сказал министр.

По его словам, парк воздушных судов авиакомпании составит 131 штуку, из которых 91 — самолеты и 40 — вертолеты.

Министр отметил, что может понадобиться субсидия, требуемая для "раскатки" местных рейсов, так как многие из них в первое время будут заполняться всего лишь на 20%. Он добавил, что выделяемые субсидии, которые распределяются по Дальнему Востоку, дают свой результат. Савельев сообщил, что, по согласию с Минпромом, региональные субсидии распределяются с учетом отечественной авиационной техники у компаний. Это будет стимулировать региональные компании закупать отечественную технику.

"Не только в авиакомпании, но и во всех других компаниях, которые хотели бы получить субсидии. Это субсидии по постановлению №1242 – 7,7 миллиарда, по постановлению №215 – 5,8 миллиарда, и дополнительные 5 миллиардов, которые были выделены с вашей помощью", — добавил министр.

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