МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Возвраты купленных онлайн товаров в России в 2020 году увеличились на 9% по сравнению с 2019 годом и составили 8,3% от всех интернет-покупок в денежном выражении, следует из сообщения оператора фискальных данных Ofd.ru. Эксперт рассказал, как защитить деньги при онлайн-покупках

"Доля возвратов от всех онлайн-заказов в 2019 году составляла 0,1% в натуральном выражении, в 2020 году она составила уже 1%. В денежном выражении динамика возвратов в 2020 году выросла на 9% по сравнению с 2019 годом и составила 8,3% от всех онлайн-покупок", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что увеличение количества возвратов онлайн-покупок обусловлено ростом рынка e-commerce в России в 2020 году из-за пандемии, которая сформировала экономику социального дистанцирования. Таким образом, с увеличением количества онлайн-заказов пропорционально росло и число возвратов, что несло дополнительные затраты для бизнеса.

"Самый часто встречающийся алгоритм возвратов товаров потребителями при их онлайн-продажах и при продажах в традиционной рознице не отличается. И в том, и в другом случае предприимчивые граждане покупают товар, пользуются им, а потом возвращают в интернет или розничный магазин. При отсутствии видимых следов эксплуатации отказать в возврате практически невозможно", — добавляется в сообщении.

При этом компания отмечает, что около трети онлайн-покупателей намеренно приобретают больше товаров в интернет-магазинах, чтобы позже вернуть часть покупок, а некоторые заказывают разные версии одного и того же товара и принимают решение о покупке одного из них в момент доставки.

Данные предоставлены на основе фискальных данных Ofd.ru, которые формирует контрольно-кассовая техника по определенному формату, они поступают в режиме реального времени.

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