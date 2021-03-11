МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Немецкое издание Focus назвало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" лучшим вариантом из всех существующих на сегодняшний день препаратов. Такая оценка была высказана в контексте описанной в журнале истории сотрудника страховой компании из ФРГ Штефана Хайлемана, который специально прилетел в Россию с женой и детьми, чтобы сделать прививку. Вирусолог назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19

"Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника", — отметил Хайлеман.

По его словам, сразу после прививки он почувствовал себя несколько разбитым, поднялась температура. Однако уже на следующий день все было в порядке.

Хайлеман отмечает, что в России жизнь сейчас намного приятнее, чем в Германии.

"Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться", — рассказал он.

Издание констатирует, что в борьбе с пандемией Россия идет своим путем. Здесь нет локдауна, и общественная жизнь практически ничем не ограничена. В то же время количество вновь заразившихся снижается с начала года.

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