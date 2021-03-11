МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Некоторые запахи могут помочь в борьбе с чувством голода и даже снизить аппетит — с этой целью лучше выбирать не искусственно созданный запах, а натуральное эфирное масло, рассказала в интервью радио Sputnik ароматерапевт Галина Колосова. Женщины раскрыли, сколько они готовы тратить на сохранение молодости

"Если тянет на сладкое, можно взять корицу, можно взять кассию. Если тянет на жирную пищу, то тогда цитрусы – грейпфрут, апельсин, лимон – будут снижать немного аппетит. Наоборот, возбуждают аппетит всякие зеленые специи типа розмарина, тимьяна, кардамона, орегано", – сказала она.

Ароматерапевт объяснила, как можно дышать эфирными маслами.

"Лучше использовать диффузор. Где-то капель пять на 10-15 квадратных метров. Поставить перед собой, допустим, на рабочий стол, и вместо приема еды, когда хочется шоколадку или еще что-нибудь съесть, просто подышать маслами. Либо, если диффузора нет, просто подышать из флакона: 15-20 вдохов-выдохов", – сказала Колосова.

По ее словам, от однократного применения эфирного масла эффекта не будет, поэтому лучше сделать использование ароматерапии своей привычкой.

"Лучше делать курсом, хотя бы недели две-три поделать несколько раз в день, потому что если один раз подышать из флакона, то толку не будет. Лучше это внедрить в свои привычки", – сказала Колосова.

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