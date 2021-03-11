Названы запахи, которые подавляют аппетит
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Некоторые запахи могут помочь в борьбе с чувством голода и даже снизить аппетит — с этой целью лучше выбирать не искусственно созданный запах, а натуральное эфирное масло, рассказала в интервью радио Sputnik ароматерапевт Галина Колосова.
"Если тянет на сладкое, можно взять корицу, можно взять кассию. Если тянет на жирную пищу, то тогда цитрусы – грейпфрут, апельсин, лимон – будут снижать немного аппетит. Наоборот, возбуждают аппетит всякие зеленые специи типа розмарина, тимьяна, кардамона, орегано", – сказала она.
Ароматерапевт объяснила, как можно дышать эфирными маслами.
"Лучше использовать диффузор. Где-то капель пять на 10-15 квадратных метров. Поставить перед собой, допустим, на рабочий стол, и вместо приема еды, когда хочется шоколадку или еще что-нибудь съесть, просто подышать маслами. Либо, если диффузора нет, просто подышать из флакона: 15-20 вдохов-выдохов", – сказала Колосова.
По ее словам, от однократного применения эфирного масла эффекта не будет, поэтому лучше сделать использование ароматерапии своей привычкой.
"Лучше делать курсом, хотя бы недели две-три поделать несколько раз в день, потому что если один раз подышать из флакона, то толку не будет. Лучше это внедрить в свои привычки", – сказала Колосова.
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