МОСКВА, 11 мар —ПРАЙМ. Российские банки в основном поддерживают предложенный ЦБ РФ список регионов для продления льготной ипотеки на жилье в новостройках после 1 июля, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия" заявила, что антикризисную программу льготной ипотеки на новостройки можно было бы продлить без негативных эффектов в 24 регионах: Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Алтае, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской и Курганской областях. Региональные застройщики просят продлить льготную ипотеку

В банке "Зенит" считают предложение ЦБ логичным.

"После запуска госпрограммы цены на жилье в данных регионах повысились не настолько, как в остальных", — сказал зампред банка Дмитрий Юрин. Зампред правления "Абсолют банка" Антон Павлов согласился с ним и добавил, что это может стать стимулом для крупных застройщиков выйти в эти регионы.

В ПСБ считают, что продлить льготную ипотеку нужно в тех регионах, где "сохраняется отложенный спрос на приобретение жилья на льготных условиях".

Райффайзенбанк также поддерживает продление льготной ипотеки, адаптированной для регионов страны, как антикризисную меру.

"Мы наблюдаем стабильный спрос на эту программу. На неё приходится 15-17% наших выдач, и большая часть из этого сейчас, конечно, Москва и Санкт-Петербург. Однако мы ожидаем увеличения доли регионов", — заявил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. Сбербанк поддержал ипотеку по плавающим ставкам

По мнению зампреда банка "Зенит" Дмитрия Юрина, прекращение программы может привести к снижению темпов выдачи ипотеки на фоне ожидаемого повышения ставок по ипотеке и роста цен на рынке строящегося жилья.

В конце прошлого года глава Сбербанк Герман Греф заявлял, что продлевать льготную ипотеку после 1 июля не нужно, если не будет никаких потрясений.

А в начале марта он заявил, что ожидает в случае завершения программы замедления темпов роста кредитования до уровня ниже прошлогодних, но большого влияния на бизнес Сбербанка это не окажет.

В ВТБ в начале февраля заявляли, что продление льготной ипотеки на жилье в новостройках после 1 июля потеряет смысл лишь в 10-15 регионах России.

В большинстве же субъектов польза от этой программы сохранится, особенно в случае стабилизации цен в 2021 году, заявлял гендиректор компании "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ) Вячеслав Дусалеев.

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