2021-03-11T17:29:05+03:00
2021-03-11T17:29:05+03:00
2021-03-11T17:29:05+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210311/833215396.html
Экс-кондитер Андрей Коркунов признан банкротом
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов", основного акционера казанского "Анкор банка" Андрея Коркунова и открыл процедуру реализации... ПРАЙМ, 11.03.2021
бизнес, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83321/53/833215367.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83321/53/833215367.jpg
https://1prime.ru/images/83321/53/833215366.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83321/53/833215366.jpg
https://1prime.ru/images/83321/53/833215365.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83321/53/833215365.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов", основного акционера казанского "Анкор банка" Андрея Коркунова и открыл процедуру реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", — говорится в карточке дела, в графе "Информация о принятом судебном акте". Подробности пока не сообщаются.
Первую процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Коркунова в сентябре по заявлению АСВ, поданному от лица "Анкор банка". Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность перед банком по двум кредитам в размере 1,9 миллиона рублей.
Представитель Коркунова в сентябре заявил в суде, что его доверитель обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако, поскольку находится за границей, "у него возникают сложности… с коммуникацией со своими кредиторами". При этом юрист наличие долга не оспаривал и не возражал против введения реструктуризации долгов.
Читайте также:
Путин дал правительству месяц на доработку поправок в закон о банкротстве