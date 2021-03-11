МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов", основного акционера казанского "Анкор банка" Андрея Коркунова и открыл процедуру реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", — говорится в карточке дела, в графе "Информация о принятом судебном акте". Подробности пока не сообщаются.

Первую процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Коркунова в сентябре по заявлению АСВ, поданному от лица "Анкор банка". Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность перед банком по двум кредитам в размере 1,9 миллиона рублей.

Представитель Коркунова в сентябре заявил в суде, что его доверитель обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако, поскольку находится за границей, "у него возникают сложности… с коммуникацией со своими кредиторами". При этом юрист наличие долга не оспаривал и не возражал против введения реструктуризации долгов.

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