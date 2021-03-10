МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ месяц на доработку и завершение согласования законопроекта о совершенствовании процедуры банкротства, сообщается на сайте президента.

Тема совершенствования института банкротства в России обсуждалась 10 февраля на совещании Путина с членами правительства. Поручение дано по итогам совещания. Власти рассказали о снижении безработицы в России

"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить доработку и завершение в месячный срок согласования проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с учетом позиции администрации президента Российской Федерации)", — говорится в сообщении.

Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на сокращение сроков и издержек процедур банкротства, повышение их эффективности, а также защиту интересов должника. Министр экономического развития Максим Решетников 9 февраля говорил, что законопроект проходит согласование в правительстве.