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Путин дал правительству месяц на доработку поправок в закон о банкротстве
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Президент России Владимир Путин дал правительству РФ месяц на доработку и завершение согласования законопроекта о совершенствовании процедуры банкротства, сообщается на сайте... ПРАЙМ, 10.03.2021
банкротство, банки, владимир путин, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ месяц на доработку и завершение согласования законопроекта о совершенствовании процедуры банкротства, сообщается на сайте президента.
Тема совершенствования института банкротства в России обсуждалась 10 февраля на совещании Путина с членами правительства. Поручение дано по итогам совещания.
"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить доработку и завершение в месячный срок согласования проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с учетом позиции администрации президента Российской Федерации)", — говорится в сообщении.
Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на сокращение сроков и издержек процедур банкротства, повышение их эффективности, а также защиту интересов должника. Министр экономического развития Максим Решетников 9 февраля говорил, что законопроект проходит согласование в правительстве.