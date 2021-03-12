ГЕНУЯ, 12 мар — ПРАЙМ. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают сообщения об отказе от вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза, заявил РИА Новости представитель ВОЗ. Набиуллина заявила, что привилась от коронавируса

"Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин ВОЗ тщательно изучает поступающие сообщения о вакцине AstraZeneca. Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях"», — сказал собеседник агентства.

Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

В четверг о приостановке использовании вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок объявили также власти Дании и Норвегии. В Италии запретили применение одной партии.

Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщил, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния, говорится в распространенном в четверг заявлении ЕМА.

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