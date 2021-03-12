МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Индустрия развлечений в России восстановится после пандемии коронавируса осенью 2021 года, если не последует новых потрясений, такой прогноз дал в интервью РИА Новости генеральный директор международной сети квестов "Клаустрофобия" Владимир Жиганов. Кремль отверг идею "веерной" раздачи денег для восстановления экономики

"Если новых потрясений не будет, исходя из аналитики, то в индустрии развлечений восстановление произойдет осенью 2021 года. Но это прогноз для компаний, которые доживут до этого периода, потому что сейчас идет огромное сокращение игроков на рынке", — отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас "выживают очень маленькие и большие" компании. "Средние компании рынок "вымывает", это касается не только квестов, но и в целом индустрии развлечений, особенно мы это видим в event-индустрии. На удивление некоторые компании спасла "кабальность" договоров с их клиентами. Они предусматривали отсрочку по платежам, которая как раз попала на период локдауна и дала им время адаптироваться к ситуации", — объясняет он.

"Микробизнес у нас выглядит больше как самозанятые – они сократили расходы и выжили, а вот средним пришлось труднее всего, они оказались менее устойчивы. После пандемии за счет сокращения предложения на рынке конкуренция существенно снизится", — прогнозирует Жиганов.

Первые квесты "Клаустрофобии" открылись в Москве в 2014 году. Франшиза сети охватывает 16 городов в девяти странах. В каталоге сети – квесты (свыше 150), перформансы, иммерсивный театр, парки развлечений и игры с дистанционным прохождением.

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