МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Цены на продукты в несетевой рознице в феврале по сравнению с январем практически не изменились, но по отдельным позициям динамика была очень заметной: например, подорожали конфеты, а майонез стал почти на столько же дешевле, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор". Производители удобрений высказались о предложении по заморозке цен

"Цены на продукты в феврале по сравнению с январем практически не изменились, а по сравнению с февралем прошлого года выросли на 4,9%", — сообщили в компании, оценив динамику собственного продуктового индекса. Индикатор рассчитывается на основании фактических данных о покупках в несетевой торговле, учитывая 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли продуктовых категорий.

Согласно данным, больше других товаров — на 4% — в феврале по сравнению с январем подорожали шоколадные конфеты; кроме того, на 3% выросла средняя цена на кефир и консервированные овощи, на 2% в несетевой рознице подорожали растительное и сливочное масло, маргарин, спред, полуфабрикаты из мяса и молочные продукты. Каши и гречка стали дороже в среднем на 1%.

Рост цен в одних категориях в феврале компенсировался падением цен в других категориях: например, средняя цена товаров в категории "Майонез" упала за месяц на 3,4%, в категории "Печенье, крекеры" — на 3,6%. Продукты в категориях "Конфеты, карамель, леденцы", "Молотый кофе", "Каши", "Готовые завтраки, мюсли, гранола" и "Вода" прибавили в цене менее 2%.

Между тем, стоимость ряда товаров в течение месяца была стабильной: по данным "Эвотора", средние цены в минимаркетах на сметану, макароны, пшеничную муку и пельмени в феврале по сравнению с январем не изменились.

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