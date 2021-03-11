МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло, но это не означает, что "можно все", кабмин рассчитывает на сознательность бизнеса, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.

"С 1 апреля мы выходим из режима соглашений", — сказал Решетников журналистам. Глава Минэкономразвития высказался о необоснованности курса рубля

"Мы мониторим, мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит, что это как знак "отмена ограничений", который некоторые начинающие автолюбители трактуют как знак "можно все". Так вот – это (окончание соглашений – ред.) не знак "можно все". Это значит, что мы просто выходим из жесткого режима ограничений, но и мониторинг, и взаимодействие продолжается", — добавил он.

По словам министра, кабмин рассчитывает на то, что производители и сети поведут себя ответственно. "Все это понимают, и что если ситуация сложится неблагоприятным для потребителя образом, то все эти меры вновь могут быть включены", — указал он

Помимо этого, демпфер на растительные масла обсуждается в правительстве, речь идет о введении механизма в новом сезоне. Но параметры механизма и сроки введения еще предстоит обсудить, сообщил Решетников.

"Тот демпфер, который обсуждается – он не будет мгновенным, он будет касаться нового сезона. Те предложения, который мы сейчас с Минсельхозом обсуждаем, будут касаться нового сезона", — сказал министр.

Он отметил, что информация о введении демпфера будет озвучена заранее, чтобы у бизнеса была возможность подготовиться. "Более того… мы первую часть этого демпфера уже по большому счету ввели: мы ввели экспортные пошлины на семечку, и на сою, и на рапс и так далее. Просто мы тем самым несколько переместили так сказать часть тяжести на производителей семечки, а в части переработчиков – эта часть осталась у нас недоурегулированной", — отметил министр.

Он отметил, что в большей степени речь идет о донастройке комплексной системы регулирования.

"Для нас сейчас крайне важно, и для Минэкономразвития, и для Минсельхоза, чтобы хозяйства увидели выполнение второй части договоренностей – а именно, что собранные деньги возвращаются в сельское хозяйство, что у них достаточная рентабельность, что они могут нормально развиваться и так далее", — указал Решетников.

"Параметры демпфера по растительному маслу мы еще будем обсуждать и будем донастраивать. Сроки введения, параметры и так далее… Коллеги (из Минсельхоза – ред.) ведут консультации, на следующей неделе будут интенсивные консультации с производителями и с экспортерами. Мы все это делаем не в кулуарах, мы слышим бизнес", — пояснил министр.

Решетников 10 марта сообщил, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения демпфера на растительные масла по аналогии с механизмом, который действует в отношении зерна.

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