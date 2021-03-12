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Россиянам выдали разрешений на 3,6 миллионов квадратных метров жилья
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В России за два месяца 2021 года выдано разрешений на строительство 3,58 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья, что на 18 % больше, чем за аналогичный период прошлого... ПРАЙМ, 12.03.2021
разрешение, жилье, недвижимость, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В России за два месяца 2021 года выдано разрешений на строительство 3,58 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья, что на 18 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Как указывается в нем, разрешительная документация в 2021 году выдана в 70 российских регионах. Лидерами по выдаче новых разрешений на строительство являются Москва (722 тысячи "квадратов"), Ростовская область (279 тысяч), Свердловская область (165 тысяч), Санкт-Петербург (152 тысячи), Башкортостан (150 тысяч).
"Одним из основных факторов, повлиявших на увеличение числа полученных разрешений на строительство и запуск новых проектов, стал рост спроса на покупку жилья", – приводятся в релизе слова главы Минстроя Ирека Файзуллина.
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