МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Маркировка товаров легкой промышленности, которые не были распроданы до 1 января 2021 года, продлена до 1 мая, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Эксперимент по маркировке питьевой воды продлен до 1 июня

Обязательная маркировка ряда товаров легкой промышленности, в том числе пальто, блузок и постельного белья, началась в России с 1 января. Участники рынка могли в течение месяца осуществить маркировку нереализованных до 1 января товаров.

"До 1 мая 2021 года участники оборота товаров легкой промышленности вправе осуществлять хранение и транспортировку находившихся у них во владении, и (или) пользовании, и (или) распоряжении товаров легкой промышленности по состоянию на 1 января 2021 года (остатков товаров) и осуществлять их маркировку", — говорится в документе.

"Продление маркировки остатков позволит в первую очередь магазинам соблюсти все правила и распродавать то, что осталось с прошлого года", — отмечает заместитель гендиректора ЦРПТ (Центра развития перспективных технологий, оператор системы маркировки) Вера Волкова, слова которой приводит оператор.

Она также добавила, что в информационной системе ЦРПТ "Честный знак" зарегистрировано более 125 тысяч участников оборота товаров легкой промышленности, при этом эмитировано более 1,3 миллиарда кодов маркировки.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, некоторые изделия легкой промышленности.

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