ПАРИЖ, 13 мар — ПРАЙМ. Лучшим фильмом по версии Французской академии в 2021 году признана картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons) Альбера Дюпонтеля. "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист зарубежных претендентов на "Оскар"

В общей сложности этот фильм семь статуэток "Сезар", в том числе за лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшие декорации. Трансляцию церемонии вел Canal+.

Фильм "Счастливо оставаться", который относят к жанру драматической комедии, рассказывает историю 43-летней героини Сюз, которая узнает, что тяжело больна. Она решает отправиться на поиски своего ребенка, от которого вынуждена была отказаться, когда ей было 15 лет.

Награда за лучшую мужскую роль была вручена Сами Буажила (фильм "Сын"). Лучшей актрисой стала Лор Калями, сыгравшая в фильме "Антуанетта в Севенне" (Antoinette dans les Cévennes).

Только лишь одна награда была присуждена картине "Что мы говорим, что мы делаем" (Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait) Эммануля Муре, хотя картина считалась одним из фаворитов и была номинирована в 13 категориях. Сыгравшая в этом фильме Эмили Декен была признана лучшей актрисой второго плана.

Претендовавший на 12 премий "Сезар" фильм режиссера Франсуа Озона "Лето 85" (Eté 85) не получил ни одной статуэтки.

В этом году вручение 46-й премии "Сезар" проходило в особых условиях в связи с введенными ограничениями на фоне эпидемии коронавируса. В концертном зале Оlympia, где проводилось мероприятие, находились лишь номинанты и ведущие, другой публики не было. Как сообщали СМИ, все приглашенные должны были предоставить негативный тест на COVID-19, сделанный максим за 48 часов до начала мероприятия, на входе в зал измерялась температура. Ведущей церемонии была актриса Марина Фуа.

Неоднократно в течение вечера со сцены звучали обращения к министру культуры Франции Розелин Башло "лучше бороться" за права артистов и призывы открыть учреждения культуры, которые не работают во Франции с октября прошлого года.

Премия "Сезар" ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года.

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