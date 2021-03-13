МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Больше всего денег россияне в путешествиях тратят на рестораны и кафе, передает RT со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Исследование показало, куда россияне планируют поехать на выходные

Больше трети, 39,3%, опрошенных признались, что на питание у них уходит наибольшая часть бюджета в путешествии. На втором месте продукты — 37%, а 35,8% туристов тратят существенные суммы на экскурсии или посещение музеев.

Траты на шопинг и иные развлечения указали по 23,6% респондентов. Также 23,3% ризнались, что больше всего денег уходит на покупку сувениров, а 6,1% оставляют максимальные суммы в спа.

При этом 41,9% зачастую превышают выделенный на поездку бюджет. 34,8% респондентов ответили, что такое случается иногда, а 11,9% участников опроса — что почти всегда держатся в рамках.

Аналитики выяснили, что наиболее распространенный бюджет на человека во время отдыха без учета стоимости билетов и проживания составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Такую сумму тратят 31,9% респондентов.

Пятая часть опрошенных, 20,1%, в путешествиях более экономны и стараются уложиться в сумму от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а у 16,5% получается тратить меньше 10 тысяч рублей.

Всего в исследовании приняли участие 3,4 тысячи человек.

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